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﻿因超賣取消十歲童登機 加航致歉

2017-04-19 列印
　　美國聯合航空發生強行拖乘客落機事件轟動全球，加拿大航空亦揭發類似事件，一個家庭原訂乘坐加航航班前往哥斯達黎加，惟辦理登機手續時，地勤人員告知對方航班機票超賣，其十歲兒子不能同行。

　　加國商人多爾去年八月預訂機票，原定上月由加東愛德華王子島夏洛特敦市經美國邁阿密前往哥斯達黎加旅行。出發一天前，多爾替家人辦理網上預辦登機手續，惟其十歲兒子科爾未能劃位。

　　翌日一家人抵達機場，多爾向加航地勤人員查詢時，對方告訴他機票超賣，其子不能登機；即使同行成年人讓出機會，亦無法保證少年可以登機。

　　多爾一家輾轉到加國東南部的哈利法克斯的機場方有機位，但需在酒店過一晚，令旅程大失預算。

　　加航事後公開道歉，並向多爾一家賠償二千五百加幣（約一萬四千港元）現金券。
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