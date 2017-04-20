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﻿迷你兵佔領大阪環球影城

2017-04-20 列印
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        日本大阪環球影城耗資一百億日圓（約七十一億三千萬港元）建造的最新園區「迷你兵團園區」明日正式開幕，新園區以動畫電影《壞蛋獎門人》內喧賓奪主的「迷你兵團」為主題，佔地約八千四百平方米，區內設置全新遊樂、商店、餐飲設施，迷你兵團更進駐區內每一個角落，該一眾粉絲興奮。迷你兵團園區是繼哈利波特園區後，日本環球影城第九個園區。
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