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﻿fb新應用程式亮相 能與朋友VR互動

2017-04-20 列印
網上圖片
美聯社
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　　社交網站facebook周二發表全新應用程式Spaces測試版，程式支援facebook旗下Oculus Rift虛擬實境裝置，用戶可在虛擬空間中設定自己的外貌，邀請朋友加入聊天，體驗facebook全景影片功能，用虛擬畫筆畫出各種事物；Spaces更支援Messenger影像通話，能在虛擬實境空間中另開視窗，讓更多人加入聊天；甚至還有虛擬自拍棍，能與朋友在虛擬實境空間內自拍留念。
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