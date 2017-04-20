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﻿美三航母不會在東海會合

2017-04-20 列印
　　外國傳媒早前報道，美軍三個航空母艦戰鬥群將會集結在朝鮮半島附近水域震懾北韓，但最新報道稱，尼米茲號戰鬥群將不會駛向西太平洋，而卡爾文森號戰鬥群最快下周抵達該海域。

尼米茲號駛往中東

　　傳媒報道，尼米茲號戰鬥群已改向中東方向航行，不會駛入朝鮮半島周邊海域。而國防部官員周二透露，卡爾文森號戰鬥群目前仍位於澳洲西北岸對開，距離朝鮮半島逾五千六百公里，稍後轉向北駛往日本海，預計艦隊在下周二至周五移師朝鮮半島東部海域。

　　另有報道指，美國國防部希望在避免爆發全面戰爭情況下，向北韓展示實力，告誡金正恩政權勿任意妄為。美軍正準備下月在太平洋進行兩次高規格試驗，測試使用驅逐艦上神盾導彈防禦系統截擊北韓導彈能力。
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