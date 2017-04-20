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﻿法粉碎恐襲陰謀檢槍械炸藥

2017-04-20 列印
　　法國總統大選第一輪投票下周日舉行，當地警方粉碎一宗恐怖襲擊陰謀，在南部馬賽市拘捕兩名本地男子，在二人租住單位內檢獲大批槍械、子彈、炸藥，另有一面極端組織伊斯蘭國旗幟、影碟和聖戰宣傳品，懷疑二人試圖在趁競選運動期間發動襲擊。當局指，二人曾因觸犯輕微罪行入獄並在獄中認識。其中一人十年前改信伊斯蘭教，且與車臣、比利時聖戰網絡有聯繫，一直是比利時警方調查對象。
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