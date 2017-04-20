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﻿老布殊肺炎入院漸康復

2017-04-20 列印
　　年屆九十二高齡的美國前總統老布殊（圖）再次因身體不適入院治療。布殊家族周二發表聲明，證實老布殊上周五日因持續咳嗽入院檢查，結果發現其肺部輕微發炎，經治療後病情已好轉。受認知障礙症困擾的老布殊，是在世美國前總統中最年長一位，近年更不良於行需坐輪椅。老布殊一九二四年出生，八九至九三年期間擔任美國第四十一任總統，他亦是前總統喬治布殊、佛羅里達前州長傑布布殊之父。
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