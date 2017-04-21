﻿稱無意尋政治庇護 鄭尤拉返韓有條件

丹麥當局今年初以非法居留罪名拘捕鄭尤拉，並一直羈押奧爾堡拘留所內，其後韓國政府向丹麥當局提出引渡鄭回國受查，鄭尤拉委聘律師抗辯。奧爾堡地方法院周三裁定將她遣送回國；審判結束後，她被押返拘留所繼續羈留。
鄭代表律師不服裁決，表明會向丹麥高等法院提出上訴，估計鄭尤拉不會在短期遣返韓國。
鄭尤拉其後表示，並無計劃向丹麥政府尋求政治庇護；又稱，若韓國政府能保證她回國後可繼續與親生兒子見面，願有條件回國。
女為悅己者容，可惜美容業界良莠不齊，欺客強迫買昂貴療程時有發生。海關接獲一名女事主投訴，稱在一間美容院接受美容療程期間，遭人持疑似針筒威嚇，在不自願情況下購買一個逾二萬元的療程。海關調查後，昨日掩至尖...
2017-04-21
台灣警方日前偵破一宗電訊詐騙案，犯罪集團鎖定大陸醫生、退休高官等高收入階層為目標，冒認電訊公司職員、公安局等，訛稱受害人拖欠電話費，即將中斷服務或對方捲入刑事案件為由，騙取匯款合共逾二千五百萬元新台幣...
2017-04-21
美國傳媒早前報道，霍士新聞台資深主播奧賴利涉嫌性騷擾五名女性，並支付掩口費企圖隱瞞事件，霍士新聞母公司二十一世紀霍士發出內部通告，表示經深入調查後，宣佈開除奧賴利；而奧賴利則堅稱相關指控是無中生有。 ...
2017-04-21
據星島地產網報道，二手紛現市價交投，中原首席分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城3座低層C室，面積327方呎，以468萬元易手，呎價14312元，屬市價。據了解，原業主於2014年以317萬元買入單位，...
2017-04-21
美股杜指連續兩日跌逾百點後，今晨大幅反彈，杜指一度上升185點，其後升勢回順，至今晨四時收報20578點。新出爐的公司業績帶來部份支持，加上油價反彈，利好能源股表現。 杜瓊斯工業平均指數收市報20578點，升174點；納斯達克指數報5916點，升53點。滙控（005）美國預託證價格報62.29港元，較香港收市價升0.04港元；中移動（941）美國預託證價格報83.88港元，較香港收市價跌0.27港元。 杜指成份股之一的美國運通銀行，受惠信用卡會員增加開支，首季盈利勝預期，成為帶動杜指造好動力，而能源類股份亦升約1%。 新領失業救濟人數微增 美國勞工部公佈，上周新申領...
2017-04-21
澳職季後賽，今午就由淘汰圈揭開戰幔！要挑戰聯賽一二哥FC悉尼及墨爾本勝利，三至六名球隊分途對決，務求闖入四強追逐冠軍寶座。聯賽第三位的布里斯班獅吼今午主場鬥西悉尼流浪者，而墨爾本城及珀斯光輝，周日重塑上周常規賽煞科的入球騷，球迷不容錯過！ 三哥獅吼必滅流浪者 近四屆季後賽新增淘汰圈後，澳職第三名的一方全部順利躋身四強，因此布里斯班獅吼上周常規賽末輪能殺入第三名是一大吉兆，教練艾萊斯揚言今午作東先挫西悉尼流浪者，然後劍指冠軍！ 教練自信戰力升級 第三名一方在四屆淘汰圈取三勝一和，全部躋身四強，數據壓倒性，連同加時後賽果恰巧全部一球上落。獅吼在聯賽末輪半場落後兩球下，4:3反...
2017-04-21
《星聲夢裡人》的女主角在鏡頭後歷盡演員的辛酸，但其實為電影工業灑熱血的又豈止演員？嬌滴滴的Justine Yeung（楊應琪）擔任電影劇照攝影師超過十年，整天捧着厚重單反相機及隔音盒的她，在片場日曬雨...
2017-04-21
近排，許志安忙備戰下月舉行的買票拉闊音樂會，但仍不忘抽空陪愛妻Sammi（鄭秀文），仲愛屋及烏，陪太太一家開飯。日前周六晚上，星級夫婦帶隊去中環蘭桂坊酒店。原來當日同家人關係好close嘅Sammi約...
2017-04-21
不良美容院欺客手法層出不窮。海關派員到尖沙咀一間美容中心拘捕一名女美容師，指她涉手持疑似針筒物體，威嚇顧客購買一項昂貴美容療程。事件駭人聽聞，美容院「屈客」無所不用其極，亦反映《商品說明條例》未能遏止威嚇銷售手法。 美容院強逼客人預繳大筆療程費用，手法不外乎以下幾種：一是當客人到美容院接受療程時，使出「地獄式」推銷手法，長時間疲勞轟炸，直至客人就範；二是羞辱客人，批評身材樣貌，損害自尊心，達至推銷目的，甚至趁客人半裸或穿着浴袍時逼使簽單；三是用盡方法逼客人碌卡，有個案更私自拿走信用卡過數，才准離去。不過，持「利器」恫嚇消費者，還屬首次，反映美容業害群之馬變本加厲。 《商品說...
2017-04-21
昨晚郭能憑何廄「天胆」、「威先生」及時廄「金獅叻將」贏馬，並且成為騎師王。而苗禮德則憑「破風者」及「旅遊多寶」報捷，與何良同樣梅開二度。至於復出的杜利萊和莫雷拉也有馬贏，其中前者憑蔡廄「秘密武器」捧走...
2017-04-21