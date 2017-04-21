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﻿稱無意尋政治庇護 鄭尤拉返韓有條件

2017-04-21 列印
　　韓國前總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政案，案中重要人物崔順實女兒鄭尤拉現正身處丹麥，當地法院周三裁定將她遣送回國，其辯護律師計劃提出上訴；而鄭尤拉其後稱，願意有條件回國。

　　丹麥當局今年初以非法居留罪名拘捕鄭尤拉，並一直羈押奧爾堡拘留所內，其後韓國政府向丹麥當局提出引渡鄭回國受查，鄭尤拉委聘律師抗辯。奧爾堡地方法院周三裁定將她遣送回國；審判結束後，她被押返拘留所繼續羈留。

　　鄭代表律師不服裁決，表明會向丹麥高等法院提出上訴，估計鄭尤拉不會在短期遣返韓國。

　　鄭尤拉其後表示，並無計劃向丹麥政府尋求政治庇護；又稱，若韓國政府能保證她回國後可繼續與親生兒子見面，願有條件回國。
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