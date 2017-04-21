 Advertisement
  • 2017年4月21日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 國際

﻿美擬列北韓支持恐怖主義名單

2017-04-21 列印
　　朝鮮半島局勢如箭在弦，美國繼續以軍事威嚇方式希望迫使北韓放棄試射導彈、發展核武，韓國軍空消息昨透露，美韓為遏制朝鮮挑釁，兩國空軍合共派遣逾百架飛機、超過一千二百多名士兵，參與大型空中作戰演習，以提升美韓空軍聯合作戰能力。另外，美國國務卿蒂勒森周三表示，華府正在考慮重新將北韓列入支持恐怖主義國家名單，並強調，美國考慮動用所有手段處理朝鮮問題。分析認為，一旦北韓列入該名單，代表美國向國際社會顯示出不會與平壤政府對話的明確對朝政策基調。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd