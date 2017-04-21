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﻿委國再爆反政府示威釀兩死

2017-04-21 列印
　　委內瑞拉首都加拉加斯等多個城市，周三爆發反政府示威，抗議總統馬杜羅獨裁統治、最高法院接管國會立法權，遊行演變成警民衝突，有示威者向警察擲石，又焚燒雜物，而防暴警察施放催淚彈、發射水炮驅散示威者，當局證實有兩名年輕男女在衝突中死亡；反對黨派領袖號召民眾翌日再次遊行示威，迫使馬杜羅下台。而馬杜羅則指控反政府示威發動政變，表明會向發起示威的國會議長追究。
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