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日報新聞 > 國際

﻿氣候變化引致「河流襲奪」 Climate change causes 'river piracy'

2017-04-21 列印
          A team of scientists say a melting glacier in Canada's Yukon has caused a river to completely change course.BBC

  一隊科學家說，加拿大育空地區一條正在融化的冰川，引致一條河流完全改道。英國廣播公司
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