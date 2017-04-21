 Advertisement
  • 2017年4月21日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 國際

﻿女兒貌似韓星 劉承日文變身「國民岳父」

2017-04-21 列印
網上圖片
網上圖片
Previous Next

        韓國總統選舉下月九日舉行，共有多達十五人參選，當中只有國民之黨安哲秀、共同民主黨文在寅勢均力敵；不過，支持率僅有百分之一點五的正黨候選人劉承旼近日卻頻頻曝光，原因是其女兒劉垣多次現身支持父親。劉垣長相甜美可愛，與女演員李妍熙，有幾分相似，她今年一月陪同父親出席參選記者會後，立即在網上吸納大批男性粉絲，許多網民爭相向她告白，令劉承旼變成「國民岳父」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd