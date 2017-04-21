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﻿每分鐘輸入100字 FB研思想控制打字

2017-04-21 列印
美聯社
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　　社交網站facebook周三在加州聖荷西舉行年度開發者大會，創辦人朱克伯格透露，facebook正開發直接用人腦控制電腦技術。領導計劃的八號大樓主管杜根透露，團隊目標是創造一套系統，將所思所想直接化為文字，以每分鐘一百個字速度輸入電腦；團隊亦研究將人體肌膚變成「聆聽」感測器，參考耳朵將震動轉為可理解聲音原理，變成感覺轉換為話語。
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