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﻿天文學家發現「超級地球」 或具備孕育生命條件

2017-04-21 列印
美聯社
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　　天文學家在距離地球四十光年外，發現一顆類地行星，該顆名為LHS 1140B的行星，體積、質量、引力均較地球大，故有「超級地球」之稱，它位處於宜居帶上，表面佈滿岩石，且能接吸收足夠光線，氣溫不寒不熱，且適合水保持液態。哈佛大學天文學教授夏邦諾表示，若能證實它存有發現氧、碳，即LHS 1140B具備孕育生命條件，甚至可能有地球以外生物。天文學家至今在太陽系外共發現逾三千六百顆行星，當中僅五十二顆屬宜居行星。
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