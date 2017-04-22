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﻿總統候選人紛重申反恐

2017-04-22 列印
　　巴黎恐襲發生之際，各總統候選人正出席選前最後一場電視辯論（見圖），極右政黨候選人瑪琳勒龐、中間路線候選人馬克龍、共和黨候選人菲永隨即宣佈昨日所有拉票活動。分析指，恐襲不但令外界擔心選舉能否順利舉行，甚至會影響選舉結果。

　　候選人得悉發生槍擊案後，立即重申其反恐立場。瑪琳勒龐承諾，倘若入主愛麗舍宮台，會推出嚴厲措施對付極端主義者、疑似激進伊斯蘭教徒，並重提其反外來移民政策。

　　馬克龍稱，保護人民是總統首要責任，但預期在未來數年，恐襲威脅都會成為法國民眾日常生活一部份。菲永則強調，下一任總統必須將打擊極端主義列作絕對優先工作。

　　如果第一輪投票中沒有任何候選人得票率超過五成，那麼得票率排名前兩名候選人將在五月七日的第二輪投票中再一決勝負。

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