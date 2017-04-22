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﻿多倫多下周推樓市辣招

2017-04-22 列印
　　加拿大安大略省政府鑑於愈來愈多外國投資者到多倫多投資購買住宅物業，下周推出壓抑樓市措施，規定所有非定居多倫多或周邊區的外國人，購買當地物業時須額外支付百分之十五稅款。

　　安大略省長韋恩周四指，多倫多市住宅價格不斷上升，遠超當地居民負擔能力，而政府數據顯示，上月多倫多市住宅獨立屋平均售價過去一年上升了三成三，增至一百二十一萬加幣（約六百九十八萬港元），不少市民抱怨無法承擔，且擔心出現泡沫化，故政府必要作出干預，令市場回復冷靜。

　　她宣佈，該項針對外國投資者措施最快下周一實施，所有非定居多倫多或周邊區外國人、非加拿大註冊公司，在大多市及金馬蹄地區置業時均須支付額外稅款。

　　政府會給民眾半個月過渡期，在四月二十四日至五月五日期間，未能完整申報資料人士，將不致受罰。
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