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﻿靖國神社春祭　安倍不參拜

2017-04-22 列印
　　供奉有二戰申級的東京靖國神社，昨日一連三天舉行春祭，總務大臣高市早苗、首相助理衛藤一、文部科學副大臣水落敏榮等官員及九十五名跨黨派國會參眾兩院議員前往參拜。首相安倍晉三在春祭期間不會親自前往參拜，但他再次以「內閣總理大臣安倍晉三」名義奉納供品真；另外眾議院議長大島理森、參議院議長伊達忠一、厚生勞動大臣鹽崎恭久亦供納真。
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