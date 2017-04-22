 Advertisement
  • 2017年4月22日 星期六
  • 21º
  • 64%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 國際

﻿食肉菌蚊肆虐墨爾本

2017-04-22 列印
　　一種疑由蚊子散播的食肉菌去年起肆虐澳洲，墨爾本地區相繼有多人感染。英國傳媒報道，昆士蘭州北部海濱城市開思茲，近日確診一宗感染食肉菌病例，患者居住黛恩樹雨林地區。專家指，熱帶地區的食肉菌通常由蚊子傳播，患者感染細菌後會引發急性壞死性軟組織感染，若未能及時治療，患者需要截肢，甚至死亡。專家警告，當地居民出入森林、花園地區慎防蚊釘，亦要做好防蚊措施。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd