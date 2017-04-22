﻿食肉菌蚊肆虐墨爾本

以新世界為首的永升亞洲以七億元入股有線寬頻，解救了這家公司停播結業的危險。交易形式比較複雜，主要透過有線寬頻以三供五大比例供股進行，而永升透過包銷供股入主有線。 一般人看不到這些複雜交易背後的含意，甚至不知道永升將來會持有多少有線股份。由於原來的大股東九倉已經表明不會供股。其持有的股權由現時的百分之七十三點八攤薄至百分之二十四。永升的持股量則要看會有幾多小股東跟着供股，其持股數量會由百分之四十至百分之五十四。 外界對交易還有很多疑問，第一是究竟永升只做有線電視，還是也會做奇妙電視？由於永升入股上市公司有線寬頻，所以不只單參與有線業務，也可同時做免費的奇妙電視。估計永升最有興...

2017-04-22