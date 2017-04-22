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﻿鋼琴藏百年金幣 調音師學校平分500萬

2017-04-22 列印
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        英國什羅普郡一對老夫婦去年將一座舊鋼琴捐贈予當地一間社區學院，校方早前聘請調琴師巴克豪斯重新調音，惟對方調音時感到異常，遂打開鋼琴檢查，結果發現七個裝有金幣的布袋、皮包，遂通知校方。校方點算後，證實內裏裝有逾九百枚、在一八四七年至一九一五年間發行的金幣；據悉，該批金幣總面值為七百七十三英鎊，相當於現時五十萬英鎊（約四百九十七萬港元）。而根據英國法律，巴克豪斯和社區學院可均分該批金幣或等值英鎊，而捐贈鋼琴的老夫婦亦不表失望，反而為巴克豪斯誠實感到高興。
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