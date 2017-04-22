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﻿蓋茲夫婦禁子女14歲前用手機

2017-04-22 列印
美聯社
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　　微軟創辦人蓋茲夫婦育有三名子女，蓋茲早前透露，自己對子女管教甚嚴，不但限制子女須年滿十四歲方可使用手機，亦限制他們就寢前使用手機時間，甚至規定一家人用膳不得使用手機。他說，子女曾抱怨朋友早已使用手機，他亦明白手機可協助子女做家課、聯絡朋友等，但為免子女過早、過度使用手機，遂訂立種種限制。另外，蓋茲早已表明會將大部份財產用作慈善用途，並非留給子女。蓋茲解釋，是希望能讓子女和常人一樣成長，又透露子女必須做家務才會獲得少量零用錢。
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