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﻿男扮女裝參加選美 俄漢奪冠被DQ

2017-04-22 列印
　　 俄羅斯有機構早前舉行網絡內衣選美比賽，主辦單位僅要求參賽者上載一張內衣照供評判評審，就讀俄羅斯薩哈林國立大學的安東尼忽發奇想，在女友協助下拍攝一輯性感內衣照，化名牛油果小姐參賽，結果力壓眾多參賽佳麗奪得后冠，獲得五千盧布（約六百九十港元）獎金、內衣、專業攝影師拍攝寫真機會。惟事後主辦單位，事來得悉查牛油果小姐是不折不扣的男性，宣佈褫奪其「后冠」，獎金、獎品則由遞補上前三名的佳麗均分。
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