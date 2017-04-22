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﻿變形只需三分鐘 「飛天車」接受預訂　　

2017-04-22 列印
美聯社
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東歐國家斯洛伐克一間公司經過近三十年研究，決定今年正式生產集汽車、飛機於一身的飛天車AeroMobil。AeroMobil至今已發展至第三代，它採用混能引擎，可在路面行走八百七十五公里或飛行七百五十公里，而由汽車變形為飛機僅需三分鐘。飛天車周四在摩納哥超級跑車展展出，預計在下半年開始接定單並正式投產，每架售價是介乎一百二十萬至一百五十萬歐元（約九百九十七萬至一千二百四十六萬港元）。AeroMobil不但售價不菲，亦不可隨以駕駛，因為司機除持有駕駛執照外，亦要擁有機師執照。
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