 Advertisement
  • 2017年4月22日 星期六
  • 21º
  • 64%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 國際

﻿鬥牛犬變身滑板天才

2017-04-22 列印
網上圖片
網上圖片
Previous Next

　　 英國有一隻天才法國鬥牛犬不但懂得玩滑板，技術更出類拔萃，令在滑板場一眾兒童看到目瞪口呆，紛紛讓出場地讓牠獨自表演。網上流傳短片顯示，該隻鬥牛犬先用嘴拖着滑板，之後縮後腳將滑板往前推，然後跳滑板；而牠的平衡感相當好，在滑板上都不會改變姿勢，平穩地滑到最後。事後有網民留言稱，該隻法國鬥牛犬的滑板技術較自己好；亦有鬥牛犬主人稱，會送塊滑板給愛犬，看看牠是否會玩得很開心。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd