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﻿俄軍空襲哈馬省 敍童濺血嚎哭

2017-04-24 列印
　　敍利亞內戰持續，反對派控制的西部哈馬省拉塔米奈，近日遭到俄羅斯軍方空襲，廣泛地區變成頹垣敗瓦。網上近日流傳一段短片，當地一名男子抱着一名受傷嬰孩逃命，隨後見到一名小男孩從瓦礫堆中走出，蹣跚地前行，他滿面塵土，臉上淌血，不斷嚎哭，令人心酸。另外，北部伊德利卜省一座臨時醫院周六遭戰機攻擊，釀成嚴重損害，多名醫護人員受傷。敍利亞人權觀察組織指出，暫時未知攻擊是由政府軍或俄軍發動。
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