 Advertisement
  • 2017年4月24日 星期一
  • 22º
  • 83%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 國際

﻿美科學家遊行抗議減科研預算

2017-04-24 列印
　　上周六是世界地球日，全球逾六百個市均有民眾上街遊行，呼籲保護環境、珍惜地球；其中，全美多城市有數以千計眾民眾參與，當中不乏科學家、研究人員，遊行人士批評總統特朗普就職後，提議大幅刪減聯邦科學與研究預算，質疑全球暖化真確性。而特朗普則在社交網站twitter發表聲明為政策辯護，強調其施政目標是不損害國民就業機會下保護環境，重申致力讓國民呼吸潔淨空氣、使用清潔水源。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd