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﻿南韓男子吃蟾蜍後死亡 South Korean man dies after eating toads

2017-04-24 列印
　　A South Korean man has died from poisoning after eating toads he had mistaken for edible bullfrogs.　BBC

　　南韓一名男子吃下蟾蜍後中毒身亡。他錯將那些蟾蜍當成可食用的牛蛙。　英國廣播公司
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