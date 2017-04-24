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﻿韓最美空姐「開咪」 收入升十倍

2017-04-24 列印
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        大韓航空空姐鄭素拉，曾被網友譽為「韓國最美空姐」，但她投身航空業一年九個月後毅然辭職，今年二月轉職網絡主播，「開咪」傳授空姐面試細節、化妝知識，至今吸納逾七十萬名粉絲，成為網絡紅人。鄭素拉人氣高企，其收入由任職空姐時月薪三百萬韓圜（約二萬港元），轉任網絡主播首月已增至一千七百萬韓圜（約十一萬六千港元）；上月更錄得三千萬韓圜（約二十萬港元），是空姐月薪十倍。
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