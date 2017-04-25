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﻿不滿投票結果 巴黎示威變警民衝突

2017-04-25 列印
　　法國總統大選第一輪投票結果揭曉後，周日首都巴黎市中心爆發警民衝突。一批自稱為「反法西斯主義者」的群眾上街抗議，其間有部份人情緒激動，向警察投擲硬物，防暴警察施放催淚彈鎮壓，驅趕群眾，共有一百四十三人被警方拘捕，造成六名警員及三名示威者受輕傷。

　　目擊者說，示威者和搗亂者大多數是極左群眾，他們不滿極右國民陣線候選人瑪琳．勒龐和中間派候選人馬克龍出線。當群眾知道投票結果時，有人怒火中燒，沿街打砸。大多數示威者都抗議瑪琳．勒龐在競選期間提出的反外來移民政策。當局派出大批警員和警車，堵塞通往巴士底廣場的街道，阻止更多人湧往廣場。有示威者向警方投擲玻璃樽，又放火燒車輛及打破商舖玻璃窗，防暴警施放催淚彈鎮壓。
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