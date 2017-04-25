﻿特朗普執政百日逾半選民不滿意

本周六是美國總統特朗普就職一百天，周日公佈的兩項民意調查結果顯示，他的民望持續低落，其支持率更是美國現代歷任總統當中最低的。未來一周，他又要簽發一連串行政命令，包括兩項與能源有關及一項與環境有關的行政命令，令美國更容易在境內及離岸地區開發能源，恐怕又會引起新的爭議。美國廣播公司（ABC）和《華盛頓郵報》聯合進行的民調顯示，只有四成二受訪者認同特朗普上任至今的表現，五成三表示不認同。



美國全國廣播公司（NBC）和《華爾街日報》進行的調查，則顯示只有四成受訪者認同特朗普上任至今的表現，多達五成四不認同，五成八受訪者又認為特朗普離地，與人民脫節。