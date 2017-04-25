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﻿韓女遭強吻自衞反被判囚

2017-04-25 列印
　　韓劇經常出現強吻情節，現實中，南韓仁川一名中年歲女子遭一名男子強吻時，咬掉男子舌頭長達六厘米，因而被告上法庭，女子辯稱當時遭到性侵，咬舌純屬自衞，最後被判囚半年，但獲緩刑執行。

  法官認為該女子的「自衞」過了火位，在判詞中形容涉案男子是受害人，指受害人受傷程度嚴重，判決考慮到受害人也有責任，亦考慮到女被告要養育孩子，最後法院判她囚禁六個月，緩刑兩年。判刑激起南韓網民憤怒，炮轟當地司法制度無充份照顧女性，也沒控告涉案男子企圖性侵，是縱容男人犯罪。
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