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日報新聞 > 國際

﻿女太空人惠特森打破紀錄 Astronaut Peggy Whitson breaks record

2017-04-25 列印
Peggy Whitson has now spent more time than any other US astronaut in space, breaking Jeff Williams' 534-day record.BBC

　　現在惠特森在太空逗留的時間比其他任何美國太空人都長，打破威廉斯五百三十四天的紀錄。　　

英國廣播公司
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