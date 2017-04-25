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﻿泰女「低成本」扮金仔 效果相當抵死！

2017-04-25 列印
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        北韓領導人金正恩的造型惹來各地喜愛「角色扮演」（Cosplay）人士模仿。一名在網上爆紅的泰國女子Benjaphorn Chetsadakan，近日在facebook上分享其「Cosplay」作品，以「低成本」材料裝扮成金正恩的招牌髮型，效果相當「抵死」。除了政治人物，她過去曾扮演過不同界別的人物，包括在去年曾模仿電影《自殺特攻：超能暴隊》角色小丑女，目前她的facebook追蹤人數已超過十三萬人。
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