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﻿北極光中的「史蒂夫」

2017-04-25 列印
網上圖片
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  北極光奇景令人讚歎，要欣賞也要講機緣。一批喜歡拍攝北極光的發燒友最近在夜空中，拍到一道極之罕見的「奇光」，這道光被他們命名為「史蒂夫」（Steve）。加拿大卡加里大學的教授多諾萬在facebook一個群組內，觀看網民分享的照片時，發現其中一幅夜空照片十分奇特。他無法認出照片中的夜空所出現的一道光是甚麼光。有網民說那是質子形成的弧形光線，但多諾萬認為，如果是質子的話，人類肉眼應該看不到。有天文學家猜測，那是一道灼熱氣體以高速流過地球大氣層高處時，形成的一道奇光。
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