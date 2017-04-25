甩繩山羊 亂闖「被扣」警署
九名G4庭外護送 煲呔保釋與妻溫馨晚膳
前特首曾蔭權今年二月被裁定公職人員行為失當罪成，判囚二十個月，他昨天向上訴庭申請保釋等候上訴，獲准以現金十萬元擔保外出，期間不准離境。曾蔭權隨即恢復前特首待遇，獲九名警方要員保護組人員（G4）護送離開...
2017-04-25
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北韓揚言擊沉美艦中日促克制
今日為北韓人民軍建軍節，在可能核試或試射導彈之際，中國國家主席習近平昨早再與美國總統特朗普通電話，習近平敦促各方保持克制，避免作出任何會令局勢惡化的行為。同日安倍晉三亦與特朗普通電話，強烈要求北韓克制...
2017-04-25
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勒龐馬克龍進次輪競逐 下月七日再決雌雄
法國極右國民陣線領袖瑪琳．勒龐和中間派的馬克龍，一如所料在周日舉行的總統大選第一輪投票中，雙雙出線，兩人將在下月七日舉行的第二輪投票中一決雌雄。無論最終誰人勝選，法國都會出現一位非傳統建制派總統，開創新的政治格局。 法國內政部公佈點票結果，顯示馬克龍的得票率為百分之二十三點七五，高踞首位；瑪琳．勒龐以百分之二十一點五三排第二。另外兩位主要候選人前總理菲永和極左的梅朗雄分別以得票率百分之十九點九一和百分之十九點六四落敗。由於無人取得超過百分之五十選票直接取勝，得票率最高的兩位候選人躋身第二輪投票決一勝負。 有分析指，第二輪投票將是親歐派和脫歐派的一次大攤牌，周日晚公佈...
2017-04-25
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二手連錄用家入市個案
據星島地產網報道，二手再錄用家入市個案，世紀21（杏花邨）區域經理鄭智鐘錶示，柴灣杏花邨13座低層8室，面積475方呎，2房間隔，望內街景，獲新婚客以668萬元承接，呎價14063元，屬市價水平。原業...
2017-04-25
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渣打滙控外圍造好 法大選上「馬」 歐美股爆升
法國總統選舉首輪投票結果顯示，親歐中間派馬克龍以領先姿態，與主張脫歐的勒龐雙雙進入下月第二輪選舉，市場憧憬馬克龍能順利當選新一任總統，刺激歐美股市造好。杜指收市大升216點，報20763點；標普指數亦創出一個月新高。 受惠法國大選後的亢奮情緒，歐洲三大主要股市錄得顯著升幅，英國富時指數收報7264點，升幅逾2%；法國CAC指數一度升至5295點，創9年新高，收報5268點，升幅更達4%；至於德國DAX指數創歷來新高12428點，收12454點，升3.3%。受惠歐股熱烈的氣氛帶動，美股早段顯著造好，杜指曾升233點，高見20781點，至四時收報20763點，升216點...
2017-04-25
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東方生死戰迎恒大 守護主場
東方亞冠盃首場作客0:7負廣州恒大仍記憶猶新，兩個月後在今晚回師主場再鬥恒大，陳婉婷（牛丸）打算起用三防守中場加兩右閘同時上陣，目標守住半場不失，甚至主場偷雞搶分。 （now632台晚上7:45直播） 東方一心利用旺角場地利收窄和恒大差距，牛丸將重用白鶴、梁振邦及迪高三防中固守，另外兩右閘曾錦濤及鄭璟昊同時上陣。牛丸解釋道：「鄭璟昊推前任右翼但回後協防，加上右閘曾錦濤配合頗有默契，左閘謝敏榮臨危受命，可望減低對方兩翼威脅，目標是先守住半場不失。」 東方現於G組四戰得一分排榜尾，今場再輸即出局，反觀恒大四戰得六分排第二，落後榜首水原藍翼兩分。恒大教練史高拉利今場將毫...
2017-04-25
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越南Amanoi 全方位養生
想休養生息令身體再次充電？越南芽莊隱世山林度假村寧順安縵 （Amanoi）推出獨特的養生浸入式體驗之旅，正是摒棄慵懶享樂及忘情吃喝元素，以全方位的理療及康體活動，讓你逃離煩囂鬧市，尋找簡單快樂！ 文、...
2017-04-25
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無見兩個月 林峯內地拍劇 23歲吳千語作反 兵哥得手
23歲的吳千語，最大成就係18歲時搭上年長14年的「廈門闊少」林峯，自此冠上「峯嫂」光環，拍戲當兼職，過住半退休的公主生活。近日，男友林峯長駐內地拍劇，搞到紙板千語BB大呻「個幾月無見男友」，以為BB...
2017-04-25
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社論——香港不「無聊」 吸客靠新橋
一向口不擇言的台北市市長柯文哲，早前拋出一句「香港那麼無聊，就一個小島有甚麼好看的」，顯而易見，口出惡言，貶低香港，藉此抬舉台北，想搶走訪港的旅客，香港不需在意這種小學雞評論，有則改之，無則加勉。而旅遊業應檢視本身吸引力，為旅客提供更多特色旅遊體驗，讓旅客有全新的感受，才不會落後國際旅遊的新趨勢。 今年首季訪港旅客人數輕微反彈，按年上升百分之三點七，本月上旬訪港旅客更上升百分之五點五，有止跌回升之勢。旅遊業界指出，即將到臨的五一黃金周，預料每天有一百五十團來港，去年同期的跌勢出現止跌回穩，反映香港仍對內地人有一定的吸引力。但旅遊業發現，內地客尤其是中產一族，品味改變，業界必...
2017-04-25
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競駿時代潘頓睇好
潘頓於過去六次賽事次次贏馬，合共進帳十一W手風甚順，明晚谷戰，其胯下七駒分量十足，有望延續旺勢。昨晨潘頓收操後表示，對於第四場「競駿時代」和第五場「雄心速龍」這兩匹近期有表現的質馬，最為睇好。 蘇偉賢馬房的「競駿時代」上季出道，連續十二戰只得過一席季軍，但上場初配潘頓改用前領跑法，表現大幅進步，並輕鬆地以兩個多馬位擊敗對手開齋，明晚續戰同程谷草千二，潘頓認為有望連捷捧走聖佐治盃︰「『競駿時代』以往未曾取得好成績，但卻經常在陣上及晨課試閘時展示出前速，於是上仗便改轉用早前試谷閘時掄元的前領戰略，終於試出彩虹。雖然該役牠前兩段的時間不算太快，但直路上一經發力即拋離對手，表現出色...
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