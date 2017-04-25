 Advertisement
  • 2017年4月25日 星期二
  • 21º
  • 92%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 國際

﻿甩繩山羊 亂闖「被扣」警署

2017-04-25 列印
美聯社
美聯社
Previous Next

　　美國緬因州小鎮貝爾法斯特有兩隻小山羊周日早上在農舍走失了，在街上游蕩及亂闖，要出動警員兜截，把牠們逐上警車，載返警署等候主人領回。該兩隻小山羊在街上四處走，還擅自闖入一名婦人的住戶所車房內，婦人報警求助。警員菲茨帕特里克也覺得好笑，但也發揮愛心，餵山羊吃紅蘿蔔。山羊主人的女兒在facebook上看到警方發出的通告，才得知事件，匆忙往警署領回山羊。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd