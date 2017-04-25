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﻿英婦三胞胎不同時間懷孕

2017-04-25 列印
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　　英國女子布羅德（Jolene Broad）誕下與別不同的三胞胎！布羅德起初首先懷有一對同卵雙胞胎凱思林及德莉拉，兩星期後再懷有塔比莎，而三名女嬰均在同日出生；換言之，塔比莎比凱思林及德莉拉年輕兩周。這三胞胎現已十八個月大，健康良好。三胞胎在不同時間懷孕這種罕見的生理現象稱為「複孕」（superfoetation），意指子宮內的胎兒已開始生長的時候，仍有胎兒開始在子宮內形成。全球迄今僅錄得約十二宗複孕案例，但布羅德的個案則是首宗三胞胎「複孕」個案。
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