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﻿12歲仔揸大膽車橫越澳洲

2017-04-25 列印
  澳洲一名十二歲男童離家出走，駕「大膽車」單獨橫越澳洲途中，駕駛了大約三分之一路程後才在內陸地區被警察截獲。該名沒有駕駛執照的男童從東岸肯德爾鎮寓所出發，上周六在內陸地區荒僻的採礦小鎮布羅肯希烈爾附近一條公路上被警察截獲。警員察覺他的汽車的保險桿爛了，把他截停，赫然發現司機位坐着的竟是一名十二歲男童。當時男童距離家門已經一千三百多公里，他的目的地則是距離肯德爾鎮四千一百多公里外的西岸城市珀斯。警方沒有透露會否起訴男童。
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