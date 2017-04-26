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﻿菲永梅朗雄籲支持者轉投馬克龍

2017-04-26 列印
　　法國經濟部前部長馬克龍與極右民國民陣線黨魁瑪琳勒龐雙雙晉身第二輪總統選舉後，其他落敗候選人紛紛呼籲支持者轉投馬克龍，令其氣勢一時無兩，瑪琳勒龐周一宣佈辭任黨魁一職，以便集中精力應付選舉工程，汲納更多選票。

　　法國總統次輪選舉下月七日舉行，分析認為，雖然菲永、梅朗雄落敗候選人紛紛呼籲支持者轉投馬克龍，但他並非穩操勝券，游離選民依舊可左右大局。

　　瑪琳勒龐表示，為團結國民、爭取落敗候選人支持者手中一票，決定暫時辭任黨魁一職，以便集中精力應付選舉工程。

　　最新民調結果顯示，馬克龍在第二輪投票可望取得百分之六十二支持，瑪琳勒龐則為百分之三十八，瑪琳勒龐若要力挽瀾，還需付出很大努力。
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