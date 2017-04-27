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﻿薩德組件抵達組裝 南韓爆警民衝突

2017-04-27 列印
　　美國在韓部署薩德防禦系統進程，並未受當地政局不穩影響，多輛駐韓美軍貨車昨陸續將系統主要組件運抵部署地點，反對薩德人士一度與在場警員爆發衝突，超過十人受傷。

　　六輛運載薩德防禦系統主要組件的美軍貨車，昨駛抵慶尚北道星洲郡高爾夫球場舊址，約二百名反薩德民眾一度欲阻止貨車駛入球場，其間與在場維持秩序的警員爆發衝突，有示威者向警方投擲雜物，事件超過十人受傷，其中三人須送院治療。

　　韓國傳媒報道，有關組件包括導彈發射車、火控雷達整機、作戰指控站。美軍將盡快進行初步實戰應用所需各項性能測試、驗證，早日形成初步戰鬥力，預計薩德防禦系統可在下月啟動。
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