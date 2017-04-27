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﻿特朗普撤回墨國圍牆撥款要求

2017-04-27 列印
　　美國總統特朗普從競選到當選，一直表明會在接壤鄰國墨西哥邊境與建分隔兩國圍牆，並計劃將有關經費納入新財政年度政府預算案，由於民主黨強烈反對該工程，部份共和黨議員亦不歡迎計劃，為免國會無法在周五通過預算案，導致聯邦政府部門停罷，特朗普顧問康威周二透露，總統決定將十五億美元（約一百一十七億港元）相關經費剔除出預算案。白宮發言人斯派塞強調，為堵截非法入境者，華府會繼續推動興建圍牆計劃；特朗普亦在社交網站twitter上重申，不會終止計劃。
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