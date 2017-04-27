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﻿馬克龍瑪琳勒龐隔空對罵

2017-04-27 列印
　　法國下月初舉行總統選舉次輪投票，最新民調顯示，中間派候選人馬克龍支持率達百分之六十，遠超極右國民陣線候選人瑪琳勒龐，兩人周二接受傳媒訪問時隔空對罵，馬克龍批評瑪琳勒龐所提出的反歐盟、反外來移民政綱，全建基於仇恨他人，與他提倡推動國家回復平靜理念背道而馳。瑪琳勒龐則指，英國脫歐、特朗普當選美國總統 ，顯示人民已厭倦精英政治，而馬克龍正是傳統精英，有信心自己會得到最終勝利，入主愛麗榭宮。
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