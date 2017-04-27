﻿印度毛派叛軍殺24警察 India Maoist rebels kill 24 policemen

美國總統特朗普被揭過往曾發表性騷擾女性言論，擔任白宮顧問的白宮第一千金伊萬卡出席二十國婦女高峰會時，公開稱讚其父不遺餘力推動婦女權益。有關言論惹來與會人士不滿，主持人甚至質疑伊萬卡的第一千金身份。 伊萬卡周二在柏林出席二十國婦女高峰會一個小組討論會，德國總理默克爾、國際貨幣基金組織總裁拉加德等；伊萬卡發言時稱讚其父不遺餘力推動婦女、家庭權益，形容特朗普是家庭捍衞者，場內即時噓聲四起。 伊萬卡回應稱，雖然外界不斷批評其父，亦留下根深柢固的負面印象，但自己所認識的父親並非如外界形容般，特朗普集團已聘請數以千計女性僱員，且認同女性能力媲美男性。她指，在自己成長期間，父親一直...

2017-04-27