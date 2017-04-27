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﻿印度毛派叛軍殺24警察 India Maoist rebels kill 24 policemen

2017-04-27 列印
　　Suspected Maoists have killed 24 policemen in the central Indian state of Chhattisgarh, in one of the biggest attacks by the rebels in recent years.　BBC

　　疑為毛派的武裝份子在印度中部的恰蒂斯加爾邦，殺死二十四個警察，是該叛軍近年來其中一次最大規模的襲擊。　英國廣播公司
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