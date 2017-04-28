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﻿特朗普公佈大減稅 中產最受惠

2017-04-28 列印
　　美國總統特朗普在執政一百天前夕，公佈稅務改革建議，財長姆努欽形容該方案是美國歷史上最大減稅計劃，不但大幅調低個人入息稅率，企業利得稅率亦下調，從而減輕納稅人負擔，推動經濟增長。

　　姆努欽周三公佈稅務改革建議，其中個人入息稅率由七個等級，削減至百分之十、百分之二十五、百分之三十五三個等級；而企業利得稅率亦由百分之三十五，大幅下調至百分之十五。另外，方案亦建議採用屬地稅收制度，向美國企業存放於海外數以萬億美元計盈利，徵收一次過稅項，但未確認相關稅率。姆努欽形容，減稅計劃可減輕納稅人負擔，推動經濟增長；白宮國家經濟委員會主任科恩則指，簡化稅務令中產階層受惠，預料建議可取得廣大中產人士支持。

　　共和黨國會議員亦歡迎該項計劃並表示，相信有助刺激經濟，但承認尚有談判空間。
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