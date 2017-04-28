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﻿以軍空襲 大馬士革機場附近爆炸

2017-04-28 列印
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　　敍利亞首都大馬士革國際機場附近昨發生猛烈爆炸，消息稱，爆炸由以色列軍方空襲當地一個黎巴嫩真主黨武器庫造成，巴沙爾政府並無回應事件，暫時未知爆炸有否造成傷亡。

　　大馬士革國際機場二十五公里外一處地點昨日凌晨發生巨大爆炸並引發大火。當地人權觀察組織指，爆炸威力強大，整個首都均清楚聽到爆炸聲，更有居民從睡夢中驚醒。

　　當地傳媒引述消息報道，爆炸由以色列軍方空襲當地一個黎巴嫩真主黨武器庫造成；據悉，敍利亞總統巴沙爾重要盟友伊朗，會定期運送大批武器到軍火庫，再供應給協助政府軍對抗反對派的真主黨游擊隊。敍國政府並無回應事件。

  大馬士革國際機場曾是敍國最繁忙機場，但當地爆發內戰後，絕大部份國際航班已停飛。
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