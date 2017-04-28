﻿以軍空襲 大馬士革機場附近爆炸

大馬士革國際機場二十五公里外一處地點昨日凌晨發生巨大爆炸並引發大火。當地人權觀察組織指，爆炸威力強大，整個首都均清楚聽到爆炸聲，更有居民從睡夢中驚醒。
當地傳媒引述消息報道，爆炸由以色列軍方空襲當地一個黎巴嫩真主黨武器庫造成；據悉，敍利亞總統巴沙爾重要盟友伊朗，會定期運送大批武器到軍火庫，再供應給協助政府軍對抗反對派的真主黨游擊隊。敍國政府並無回應事件。
大馬士革國際機場曾是敍國最繁忙機場，但當地爆發內戰後，絕大部份國際航班已停飛。
一名鐵騎士不顧自身安危在公路停車救小貓，愛心感動無數網民！一隻小貓昨早在繁忙獅子山隧道公路「過馬路」，隨時命喪輪下，一名鐵騎士恰巧駕車駛過，動了惻隱之心，把電單車停在路邊，下車截停繁忙的交通，救起命懸...
2017-04-28
繼第一艘國航空母下水後，中國最新一代梟龍戰機昨日在四川成功首飛，新機型是一款雙座戰鬥教練機具備實戰和教學多種功能，該款戰機在研製期間已接到國外定單。另外，中歐航空部門簽訂合作意向書，將國產大型客機C9...
2017-04-28
全球最多用戶的社交網站facebook，近日淪為傳播暴力渠道，繼美國俄亥俄州克里夫蘭一名男子直播殺人、泰國布吉島一名男子直播吊死年幼女兒及自殺後，阿拉巴馬州一名男子亦透過網站直播吞槍自殺過程，有關片段...
2017-04-28
據星島地產網報道，二手市場再錄上車客入市個案，祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居7座高層B室，面積633方呎，3房間隔，日前獲區內上車客垂青，以530萬元購入作自住之用，呎價為8373元...
2017-04-28
美股早段呈個別發展，納指連續三個交易日創日內新高，曾升至6048點新高；杜指則好淡爭持，初段曾升30點後其後回軟，續於高位徘徊。市場期待市後公佈季度業績的科網股龍頭如Google母公司Alphabet和亞馬遜，但市場焦點重回北韓和政府預算等爭議，不利工業股走向。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20981點，升6點；納斯達克指數創出日中新高後，收市報6048點，升23點。滙控（005）美國預託證價格報64.41港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報83.08港元，較香港收市價跌0.52港元。 美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周增加1...
2017-04-28
力爭三冠王錦標的祖雲達斯，周五意甲獨腳戲作客第五位的阿特蘭大，教練艾歷基提醒球員不可輕敵務必全取三分，為下周中歐聯四強首回合作客摩納哥壯行色。克羅地亞前鋒文迪蘇傑近況回勇，隨時成為老婦人的秘密武器，客勝值捧。 （TVB網絡電視302頻道周六凌晨2:45直播） 祖雲達斯上輪意甲主場向熱拿亞大派四蛋，以八十三分續居聯賽榜首，拋離次席的羅馬八分之多，連續六季稱王意甲在望。該隊又已晉身意盃決賽將與拉素爭冠，連同歐聯闖進四強，老婦人向著三冠王邁進。克羅地亞前鋒文迪蘇傑於爭標的關鍵時刻及時回勇，上仗對熱拿亞建一功打破各賽事連續十一場入球荒。 隊友巴沙利大讚文迪蘇傑：「他有很強的...
2017-04-28
新推旗艦級手機紛紛力谷拍片功能，例如Sony XZs就首創超慢動作攝錄，而Samsung的GALAXY S8/S8+就加入Hyperlapse錄影。至於iPhone亦有新玩法，Apple近日推出免費拍...
2017-04-28
I.T時裝集團老闆沈嘉偉與息影「女神」邱淑貞的掌上明珠、15歲的長女沈月，昨日下午與一位貌似嫩版池昌旭的靚仔男伴突然齊現身中環，其間兩人被指表現親暱，沈月更罕有戴上口罩逛街，當發現有記者採訪時，沈月就...
2017-04-28
今年以來，訪港旅客人數止跌回升，零售業銷售額亦露曙光，即將到臨的五.一黃金周長假，估計每天平均有一百五十個內地旅行團訪港，旅遊業、零售業、酒店業、飲食業等都寄予厚望，希望市道持續好轉，帶動下半年消費勢頭向好。故此，五.一黃金周非常重要，各行業必須做好待客之道，不能有所差池。海關昨天高調表示，會在下周一五.一黃金周開始派員到旺區，向旅客派發傳單，並巡視商店，主動遏止欺客行為，值得旅遊業配合。 為防止無良商店在長假期間欺騙旅客，海關由昨日起展開一連九日的反不良銷售手法行動，關員將會在尖沙咀、旺角、銅鑼灣等購物熱點部署，向旅客派發傳單，提醒他們小心無良商店呃錢，並會加派人手巡查店...
2017-04-28
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2017-04-28