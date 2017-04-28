 Advertisement
  • 2017年4月28日 星期五
  • 20º
  • 75%
熱門： 劫便利店九巴曾守明聯合航空楊采妮

日報新聞 > 國際

﻿刀槍不入神功失效 泰靈媒利刃刺胸斃命

2017-04-28 列印
網上圖片
Previous Next

　　泰國一名靈媒日前當眾展示得到神功護體刀槍不入時，突然法力失靈，一把刀直刺進其胸口，刺斷心臟血管，當場大量失血，送院搶救無效死亡。

　　死者是二十五歲靈媒提普力，過往六、七年他一直在泰國北部清邁表演刀槍不入，深受當地居民愛戴。周二提普力在神像前先獻舞後，如常展示神功，用利刀刺向自己胸口，惟該柄刀未有一如過往般折斷，反而是直插其胸口，提普力把刀拔出後意識到已經失手，未幾倒臥在血泊中。

　　現場觀眾即致電報警，救護員接報到場即時施行救治，再將提普力送院搶救，惜他最終因失血過多不治。當地村民指，有關表演已有多年歷史，過往從未發生意外。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd