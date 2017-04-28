 Advertisement
  • 2017年4月28日 星期五
  • 20º
  • 75%
熱門： 劫便利店九巴曾守明聯合航空楊采妮

日報新聞 > 國際

﻿美試射「義勇兵三型」洲際導彈

2017-04-28 列印
美聯社
Previous Next

　　美國空軍證實周三凌晨時分在加州范登堡空軍基地試射一枚可攜帶核彈頭的「義勇兵三型」洲際導彈（圖），但當時未有攜帶任何彈頭，導彈飛行逾六千四百公里墜落南太平洋。國防部官員只稱，試射行動籌備已久，但無正面回應試射時機是否針對近日朝鮮半島局勢緊張。美軍現時擁有約四百五十枚「義勇兵三型」洲際導彈，分別存放在懷俄明、北達科他、蒙大拿三州地底軍火庫內。另外，北韓社會科學院人權研究院主任石元哲聲言，倘如美國一日不停止侵略行徑，平壤不會停止核試。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd