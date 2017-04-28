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﻿加國女闖地盤危坐起重機

2017-04-28 列印
美聯社
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　　加拿大多倫多市警方周三凌晨約四時接報，表示一名年約二十歲女子凌晨擅自闖入一個建築地盤，攀上離地數十米的大型起重機吊輪上，隨時有墮下危機。消防員接報到場，約清晨六時許展開拯救行動，一名消防員攀上吊輪後，與該名女子並排而坐避開電纜，去到吊輪的位置，再用安全索固定該名女子在自己身上，再指示吊輪緩緩降回地面（圖）。警員即時拘捕該名女子，再送院檢查，當局稍後會調查她攀上起重機動機。
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