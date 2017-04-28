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﻿巴基斯坦舉行水牛選美賽 Buffalo beauty contest held in Pakistan

2017-04-28 列印
　　Around 200 animals have taken part in a competition to find Pakistan's most beautiful Azikheli buffalo.　BBC

　　巴基斯坦舉辦比賽以選出該國最美的阿齊凱利水牛，約有二百頭牲畜參加。　英國廣播公司
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