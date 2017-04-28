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﻿世界最大無軸摩天輪 坐落山東

2017-04-28 列印
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        歷時兩年興建，坐落山東省濰坊白浪河大橋旁的白浪河摩天輪即將開幕。摩天輪高一百四十五米、直徑一百二十五米，它同時刷新三項世界紀錄，包括全球最大無軸式摩天輪、首個編織網格形式摩天輪、首個無軸式輪橋合一摩天輪；輪盤造型設計靈感來自中國龍，整個輪盤如一個首尾相銜接的「龍脊」。每個觀景廂可容納十名遊客，廂內設有無線上網、電視等設施，觀景廂運轉一圈需時二十八分鐘。
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