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﻿被醉漢襲擊 矽谷保安機械人報警

2017-04-28 列印
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　　美國加州一間公司早前推出一款型號K5的機械保安員，其中一個K5機械人上周三在三藩市矽谷一個停車場巡邏時突然遭人襲擊，K5雖然重達三百磅，但沒有自衞設計，只能通報警方求助。警員接報到場時，發現一名男子語無倫次、疑似醉酒，遂將他押返警署調查。機械人所屬公司表示，該部K5在事件中「受傷」，現時在康復中，不久後會重投工作，執行巡邏任務，確保員工安全。
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