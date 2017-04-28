﻿被醉漢襲擊 矽谷保安機械人報警

力爭三冠王錦標的祖雲達斯，周五意甲獨腳戲作客第五位的阿特蘭大，教練艾歷基提醒球員不可輕敵務必全取三分，為下周中歐聯四強首回合作客摩納哥壯行色。克羅地亞前鋒文迪蘇傑近況回勇，隨時成為老婦人的秘密武器，客勝值捧。 （TVB網絡電視302頻道周六凌晨2:45直播） 祖雲達斯上輪意甲主場向熱拿亞大派四蛋，以八十三分續居聯賽榜首，拋離次席的羅馬八分之多，連續六季稱王意甲在望。該隊又已晉身意盃決賽將與拉素爭冠，連同歐聯闖進四強，老婦人向著三冠王邁進。克羅地亞前鋒文迪蘇傑於爭標的關鍵時刻及時回勇，上仗對熱拿亞建一功打破各賽事連續十一場入球荒。 隊友巴沙利大讚文迪蘇傑：「他有很強的...

2017-04-28