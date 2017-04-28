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﻿結婚六周年 凱特表現完美

2017-04-28 列印
　　明日是英國皇位第二承繼人威廉王子與劍橋公爵夫人凱特結婚六周年紀念日。凱特自從成為皇家媳婦後，旋即成為國民焦點，她與已過去的家姑威爾斯皇妃戴安娜一樣別具時尚品味，成為國內女性仿效目標。

　　而且婆媳二人一樣深受國民愛戴，甚至有皇室評論家經常將兩人比較；但凱特仍能稱職扮演皇室成員角色，與其他皇室成員相處融洽，表現無懈可擊。
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