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﻿廣島和平紀念館 動畫呈現原爆前後街景

2017-04-28 列印
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　　位於日本廣島市廣島和平紀念資料館，其東館周三完成改裝工程重新開放幕。據悉，改裝焦點的利用一個一千比一的白色廣島市中心街道的模型，配合電腦動畫影像，以透過視覺手法，呈現原爆前後的街景變化，顯示原子彈的破壞力，警誡世人核戰的可怕，傳達渴望世界和平的期盼。
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